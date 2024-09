La Vita in Diretta non in onda oggi lunedì 16 settembre perché? Il motivo

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 16 settembre 2024) Lain162024, non andrà in. Cambio di programmazione per la Rai che non trasmette il talk show condotto da Alberto Matano. Vediamo insieme ile cosa andrà al suo posto. Stop a ‘Lain’,non va inLa nuova edizione de Lainè iniziata il 9facendo registrare ascolti record in termini di pubblico. La prima puntata infatti ha incollato davanti allo schermo una media di 1 milione e 700 mila spettatori per uno share del 21,4%. Ma il talk show condotto da Alberto Matano già si ferma e non andrà in162024. Il? Il cambio di palinsesto pomeridiano della Rai è dovuto all’inizio della scuola. Su Rai1 infatti andrà in‘Tutti a scuola‘ che inizierà alle 16.30. Alle 14 ci sarà ‘La volta buona‘ che non terminerà alle 16 ma alle 15.30.