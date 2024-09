La regina dei selfie ora se la prende anche con Il Tempo Pure Floris scarica Boccia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 16 settembre 2024) Nel mirino di Maria Rosaria, l'influencer che ha costretto alle dimissioni il ministro Gennaro Sangiuliano, non ci sono soltanto i politici, la maggioranza, Palazzo Chigi, che a suo dire le avrebbero impedito di fare carriera, maquei giornali che hanno intenzione di effettuare un'operazione verità e non intendono farsi dettare l'agenda da una delle parti interessate. Il rapporto tra la 41enne e "Il" comincia il 4 settembre, quando l'ex titolare del dicastero che si occupa di Cultura ancora non si era dimesso. Come tanti altri organi di informazione, le abbiamo chiesto una doverosa versione sull'accaduto. Per due giorni non ci arriva alcuna risposta. Soltanto venerdì 6 settembre l'organizzatrice di eventi, alle 23,30, quando la redazione è ormai chiusa da un pezzo, apre a un colloquio: «Buonasera – scrive su Whatsapp -. Scusi se le rispondo solo ora.