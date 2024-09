La deterrenza si gioca in punta di caccia La Romania acquista 32 F-35

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 16 settembre 2024) Laacquisirà 32F-35A e relativo materiale di supporto, comprendente pezzi di ricambio, strumentazione per le comunicazioni e attrezzatura per la manutenzione. L’accordo, dal valore di 7,2 miliardi di dollari (6,5 miliardi di euro), ha ottenuto il via libera del Dipartimento di Stato e renderà possibile la costituzione di due squadroni interamente composti dadi quinta generazione. Nei piani della Difesa romena, a questi verranno aggiunti in futuro ulteriori 16 esemplari, per portare a tre il numero di squadroni di F-35.