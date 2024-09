Ius scholae Ricciardi M5s al governo | Perché non volete approvarlo? Il vostro cinismo si oppone ai diritti dei bambini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) “Tutto ruota intorno a una semplice domanda:dare la cittadinanza a deiche hanno concluso un ciclo scolastico non si può fare. Duecon un colore della pelle diverso non si considerano diversi tra loro, siamo noi che lo facciamo, sono le istituzioni a farlo”. Lo ha detto il deputato del Movimento 5 stelle, Riccardo, intervenuto alla Camera durante la discussione della mozione, promossa dalla collega del Pd, Ouidad Bakkali, sulla riforma della disciplina in materia di cittadinanza, rivolgendosi alguidato da Giorgia Meloni. “In questa posizione c’è tutto il. So che in termini di principio non vi cambia nulla, semplicemente dovete raccogliere consenso elettorale”.