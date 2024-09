Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 16 al 20 settembre 2024 | Marta conosce ‘ufficialmente’ Enrico

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 16 settembre 2024) ©Us RaiDopo diversi scontri perGuarnieri (Gloria Radulescu) è arrivata l’ora dire “ufficialmente”Brancaccio (Thomas Santu), il nuovo magazziniere de Il. Negli episodi in onda dal 16 al 20, la direttrice della Galleria Milano Moda scopre infatti cheè un dipendente della concorrenza, ma resta colpita da un suo gesto fatto in favore dei bimbi della casa-famiglia che gestisce. Questa settimana, la serie va in onda, eccezionalmente, il lunedì dalle 15.35 e poi da giovedì a venerdì alle 16.00. E’ possibile vederla in diretta streaming o recuperare le repliche on demand su RaiPlay.