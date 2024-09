Il calendario Inizia il tour de force Tre gare in 10 giorni Si parte dalla sfida a Nicola e Luperto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Uscito indenne dalle prime complicate quattro giornate di campionato, l’Empoli è atteso da undeche potrebbe aprire scenari fino a qualche settimana fa impensabili. A partire dal prossimo week-end, gli azzurri saranno impegnati in tre partite nel giro di dieci. Sicon la trasferta di venerdì alle 18.30 alla Domus Arena di Cagliari, in casa di due grandi ex come mistere l’ex capitano. Giusto il tempo di rientrare in Toscana che bisognerà preparare subito un’altra trasferta, quella del martedì successivo alle 21 a Torino per i sedicesimi di Coppa Italia contro i granata di Walukiewicz, altro ex. A chiudere un trittico impegnativo il derby di domenica 29 settembre alle 18 al Castellani-Computer Gross Arena contro la Fiorentina.