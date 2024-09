Hype | iniziano le riprese della nuova serie Rai Fiction in collaborazione con Fidelio

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ladi Rai, ha avuto il suo primo ciak. Lainconper Rai Play ha potuto usufruire del contributo del Bando Lombardia per il cinema.sarà diretta da Fabio Mollo, conosciuto per i film Il Padre d’Italia, Nata per te e Anni da cane e Domenico Croce, vincitore del Premio David di Donatello per il cortometraggio Anne e regista del film Vetro. Lesi terranno a Milano, e saranno girate soprattutto nel quartiere di QT8, uno dei luoghi simbolocittà , ricco di storia e contrasti, che ben rappresenta l’anima urbana e dinamica divanterà lacon il rapper Ernia, grazie alla sua etichetta Thaurus. La colonna sonorasarà composta da alcuni dei suoi brani più noti, alternata a inediti scritti appositamente per la