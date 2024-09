Ho un cancro all’ovaio | le parole di forza e i sorrisi di Bianca Balti dall’ospedale

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 16 settembre 2024) La modella, 40 anni, è stata operata per un tumore ovarico al terzo stadio, come ha lei stessa spiegato in un post che ha condiviso su Instagram, in cui si mostra in ospedale, sorridente. La modella ha raccontato di essersi recata al pronto soccorso domenica 8 settembre, per un dolore addominale al basso ventre, che si è rivelato essere qualcosa di ben più grave: unal terzo stadio.ha scritto che per lei quella è stata una settimana “piena di paura, dolore e lacrime, ma soprattutto di amore, speranza, risate e”. Nonostante il tumore si sia “allargato a tanti organi”si è mostrata sorridente e fiduciosa, dichiarando di avere piena fiducia nei medici.