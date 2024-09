Grosso e il Sassuolo insieme in cerca di riscatto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) È stato l’uomo della Provvidenza con l’Australia e il volto delle notti magiche di Dortmund e Berlino nell’incredibile epilogo dei Mondiali del 2006. Oggi Fabioè un allenatore, non più di primo pelo, indidopo l’esperienza segnante di Lione e quale migliore occasione della panchina del, squadra a caccia di rivincita come lui, dopo l’inattesa e scioccante retrocessione in Serie B. Classe ’77,nasce come giocatore d’attacco, un numero 10 dinoccolato e atipico, dotato da madre natura di un mancino pregevole, ma non abbastanza da aprirgli le porte della Serie A.