Gara inserita nel circuito Corri in Provincia Diamanti in cima al Trofeo della Fratellanza

(Di lunedì 16 settembre 2024) E’ stato Marco(Cicli Falaschi) ad a imporsi a Sassofortino e a conquistare ilcon un arrivo in solitaria sfruttando le proprie doti da scalatore. La corsa organizzata dal Team Marathon Bike e Avis Ribolla eraneldi ciclismo amatoriale Uispincon patrocinioe supportata dalla Banca Tema e dalla Cantina Vini di Maremma. Partenza a Ribolla, con undi quattro giri per 74 chilometri complessivi con l’arrivo sulle prime rampesalita che porta a Montemassi, che ha fatto selezione. Se ne sono andati subito in quattro:, Manuel Bongiorno (Fmb Cycling Team) e la coppia del Marathon Bike formata dal capitano Adriano Nocciolini e da Roberto Basile.