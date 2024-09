Fiorentina le pagelle | Kean il migliore Gosens va cercato di più

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Firenze, 16 settembre 2024 – Ledi Atalanta-. De Gea 6,5 - Nulla può sulla capocciata di Retegui che è velenosa quanto basta. Imprendibili le altre due reti dell’Atalanta. Tiene viva ladisinnescando Loockman due volte quando poteva chiudere il conto molto prima. Martinez Quarta 6 - La sufficienza è per il gol. Ha, infatti, il merito di avventarsi sulla respinta corta di Carnesecchi e sbloccare la partita. Con Dodo ha un compito non facile: arginare Lookman che però è fuoriclasse vero e gli passa spesso alle spalle. Rischia su Bellanova che non chiude. Ranieri 4,5 - Stare al centro e governare la difesa forse non è nelle sue corde. Meglio quando ha la linea laterale più vicina. Si fa sorprendere fuori zona quando Lookman pesca Retegui per il gol del pari.