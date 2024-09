Edilizia la patente a crediti | opportunità e criticità Esperti a convegno nella sede dell’Acen

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 16 settembre 2024) Mercoledì 18 settembre, alle ore 9,30, si terrà all’Acen il“La”. Dopo i saluti di Angelo Lancellotti, presidente Acen, Adele Pomponio, direttrice regionale vicaria Inail Campania, Giuseppe Mele, vice presidente Formedil Napoli e Francesco Duraccio, presidente Ordine Consulenti del Lavoro di Napoli, seguiranno gli interventi di Mario Gallo, esperto del Ministro del Lavoro e P.S., Giuseppe Cantisano, direttore Ispettorato d’area metropolitana di Napoli, Francesca Ferrocci, funzionario responsabile Sicurezza sul lavoro Direzione Relazioni Industriali Ance e Stefano Macale, Direttore Formedil. Introduce e modera Mario Gallo. Si tratta del primo approfondimento a Napoli sul nuovo sistema di qualificazione di imprese e lavoratori autonomi, comunemente conosciuto come «», in vigore per le imprese edili dal 1° ottobre 2024.