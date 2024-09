EA Sports FC 25 svelata la colonna sonora ufficiale con Geolier Blanco e tanti altri artisti

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 16 settembre 2024) Electronic Arts ha reso nota oggi la soundtrackdi EAFC 25, una selezione di brani internazionali che unisce più generi musicali. Tra glidi fama mondiale debuttano per la prima volta nellail rappere il cantante, portando tutta l’energia della musica italiana nel gioco, per ispirare i fan del calcio a dare tutto per il proprio Club., uno dei più acclamatimusicali in Italia e appassionato tifoso dell’AS Roma, porterà in-game il suo singolo “Ancora, ancora, ancora”, mentre, superstar del rap internazionale e tifoso della SSC Napoli, riscalderà gli animi dei tifosi partenopei con il brano “I p’ me, tu p’ te”*.