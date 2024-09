È morto a 200 metri da te Morte Gioele Putzu le parole strazianti del padre contro Fedez

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 settembre 2024) In una lettera inviata atutto il dolore di un uomo. Poche righe dalle quali trasudano disperazione e qualcosa di più profondo che non si può spiegare. La firma ildi, il bambino di 9 annia Ozieri dopo essere stato travolto da una porta da calcio, caduta mentre era al campo sembra con degli amici. Ivansi rivolge a, il cantante di cui il piccolo era grande fan, e non risparmia critiche. >> “Ma Amadeus”. Affari Tuoi, Stefano De Martino interrompe tutto e gela studio e pubblico: cosa ha detto davanti a milioni di italiani “Ciao, ti facevo una persona più umana visto che hai dei figli. Io in quel momento che cantavi ad Ozieri, iodiil bambino deceduto a 200da te.