Da Parigi ad Amici | Deborah Lettieri La Nuova Insegnante Di Ballo!

(Di lunedì 16 settembre 2024), celebre ballerina del Crazy Horse, è ladiad “”. Scopri la sua carriera e cosa porterà al talent show. Al celebre Crazy Horse di, la conoscono come Gloria di Parma, l’unica ballerina italiana a far parte dell’iconico localeno. Ma per il pubblico di “”, il popolare talent show italiano, sarà presto, ladipronta a prendere il posto di Raimondo Todaro.non è certo un volto sconosciuto nel mondo dei talent italiani. Già in passato ha avuto modo di farsi notare grazie alla sua partecipazione come giudice nella seconda edizione del programma “Dance Dance Dance” trasmesso da Fox Life. In quell’occasione, il coreografo e collega Luca Tommassini aveva scherzosamente commentato il suo arrivo dicendo che finalmente c’era qualcuno “più severo” di lui.