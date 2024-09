Clamoroso Sinner | si presenta alla Davis con quest' auto ecco quanto gli è costata

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Dopo un anno ricco di successi e di trionfi personali, Jannikha anche accumulato un bel gruzzoletto grazie ai tanti premi in denaro vinti grazie a tornei. Il numero uno al mondo non ha mai dato l'impressione di essere un bad boy. Tutt'altro: sembra ed è un bravo ragazzo. Masua età - ricordiamolo: ha appena 23 anni - è giusto togliersi qualche sfizio. Come, per esempio, comprarsi una macchina da sogno per sfoggiarla insieme ai suoi trofei. All'Unipol Arena di Bologna, l'azzurro si èto al volante della sua splendida Audi RS6 ABT Legacy Edition, dal costo complessivo di 250mila euro e con targa di Montecarlo. Il tennis l'aveva acquistata tempo fa e, dopo circa un annetto, è finalmente arrivata. "Me la sono fatta un po' modificare. È l'unica cosa che mi sono concesso - ha spiegato il numero uno al mondo - Quando sono in macchina mi rilasso, rifletto, mi scarico.