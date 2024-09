Cesari su Monza-Inter | Pairetto? Dopo il fischio ha fatto questo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 16 settembre 2024) Graziano, ex arbitro, ha commentato l’arbitraggio diin. Il focus principale è sul fischietto finale a Dany Mota. FRETTOLOSO – Grazianogiudica l’operato di Luca, arbitro della partita tra. L’ex arbitro a Pressing commenta l’ultimodel direttore di gara su Dany Mota: «frettoloso e indeciso in certe situazioni. Comincio alla fine, siamo nel recupero: posso dire che un arbitro giovane possa fischiare, ma non. Fischia quando il pallone arriva a Pessina, che è libero per andare a concludere. Direi che è una norma del vantaggio mangiata. Faccio vedere che sono un arbitronazionale e di classe: lascio continuare l’azione. Lui poi si scusa, perché il vantaggio è una norma non una regola, quindi a discrezionalità dell’arbitro».