Cerimonia di apertura del 9 Corso-concorso Sna di formazione dirigenziale interviene Casellati

ROMA – Martedì 17 settembre, alle ore 11, presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolgerà la cerimonia solenne di inaugurazione del 9° anno accademico della Scuola nazionale dell'amministrazione. Messaggio del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Intervengono Maria Elisabetta Alberti Casellati (foto), Ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica amministrazione, Paola Severino, Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione. Lectio magistralis di Paolo Benanti, Presidente della Commissione sull'intelligenza artificiale per l'informazione.