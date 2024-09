Bufera su Emiliano spunta un altro appalto al fratello E la sinistra muta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 16 settembre 2024) La doppia morale è, da sempre, la strada maestra che laitaliana percorre. Senza vergogna, senza pudore, con quell'atteggiamento di presunta superiorità morale tipico della rive gauche de noialtri. Per giorni, settimane, l'universo progressista ha crocifisso senza ritegno l'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, per la vicenda Boccia. Mettendo sulla pubblica gogna un uomo che, al momento, non è colpevole di alcun reato. E ha pagato tutti i conti (fino a prova contraria) di tasca propria. Ma quando ci si arroga il diritto di sentenziare e di distribuire patenti di moralità, il medesimo rigore tenuta con gli avversari andrebbe usato anche per i propri compagni di viaggio. Un punto sul quale, il Pd continua a fare orecchie da mercante. L'ultimo caso di una lunghissima serie di difficoltà uditive è l'affaire