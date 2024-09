Arrestata Coppia Abruzzese a Bolzano con 15 Chili di Cocaina

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 16 settembre 2024)- Una manovra sospetta fa scattare l'arresto di due abruzzesi e il sequestro di 15 kg di. Nel corso di una operazione di controllo condotta la notte tra venerdì e sabato, i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza dihanno arrestato unadi residenti in Abruzzo con ben 15di. Durante un controllo nei pressi del casello autostradale diSud, i Baschi Verdi hanno notato un’auto con due occupanti che, alla vista della pattuglia, ha tentato una manovra azzardata per evitare un controllo. Il veicolo ha cambiato corsia bruscamente, cercando di confondersi tra il traffico intenso, ma il tentativo si è rivelato infruttuoso. I finanzieri hanno fermato il veicolo e identificato i due occupanti: una donna di 37 anni e un uomo di 52 anni, entrambi con precedenti penali per reati legati alla droga.