Al livello più basso da oltre un anno | fino a quanto scende il prezzo della benzina

(Di lunedì 16 settembre 2024) È stato un fuoco di paglia il rialzo delle quotazioni dei prodotti raffinati registrato giovedì. In chiusura di settimana i prezzi hinfatti ripreso are, come quelli dei carburanti alla pompa. Laarriva così alpiùda quando è stata reintrodotta l'accisa piena, il primo gennaio 2023. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,758 euro/litro (-7 millesimi, compagnie 1,762, pompe bianche 1,748), diesel self service a 1,639 euro/litro (-6, compagnie 1,643, pompe bianche 1,630).