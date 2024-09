Accademia Santa Sofia e Comune di Benevento | sinergia per nuove iniziative culturali

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUna coprogettazione per il futuro in vista della crescita della cultura musicale in Città. Si rafforza la partnership tra l’e ildicon la firma questo pomeriggio in Sala Giunta a Palazzo Mosti di un protocollo d’intesa che impegna le parti ad una nuova e raffozatanel campo della promozione died occasioni di incontri dedicati alla musica. La direttrice artistica dell’, Marcella Parziale, ha spiegato: “Entriamo sempre di più nella vita culturale della città. Pensiamo di dare vita ad un partenariato fattivo capace di dare un nuovo slancio ai nostri interessie musicali, nel quadro anche di una rafforzata collaborazione con il Conservatorio “Nicola Sala” e l’Unisannio. Diamo corso ad una nuova programmazione lunga, densa e articolata per una nuova stagione concertistica”.