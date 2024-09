Visione | la serie è descritta come Wandavision al contrario svelato il futuro di Ultron nel MCU

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 15 settembre 2024) C'è una grande curiosità intorno ai piani della Marvel Television per, e una nuova indiscrezione offre alcuni dettagli interessanti sulo show si differenzierà dasi concludeva con l'originale, ricostruito dallo S.W.O.R.D. per eseguire i suoi ordini, che tentava di uccidere Wanda Maximoff e il suo doppio Hex. Quest'ultimo sembra aver ripristinato i ricordi del suo doppelganger durante la battaglia, spingendo "Bianco" a volare via verso parti sconosciute. I Marvel Studios e la Marvel Television continueranno questa storia nella prossimadi Disney+ e il progetto è molto intrigante. Sappiamo, ad esempio, che James Spader tornerà a vestire i panni di, mentre è stato ampiamente riportato che laadatterà anche elementi de I Vendicatori della Costa Ovest e della