Vela Luna Rossa-American Magic 4-0 Manca un punto per la finale

(Di domenica 15 settembre 2024) AGI -ha dominato anche il secondo giorno di regate delle semifinali della Louis Vuitton Cup e si è portata sul 4-0 su. Dopo una terza sfida vinta in modo netto, la quarta è stata molto equilibrata e si è chiusa con un vantaggio di appena due secondi sull'imbarcazione Usa. Ora aun solo successo per aggiudicarsi la sfida al meglio delle nove regate e qualificarsi per la. Lunedì 16 settembre alle ore 14 (secondo match race di giornata) Luna Rossa avrà il primo match point per chiudere la semi. E per il titolo sfiderebbe la vincente dell'altra semitra Ineos e Alinghi, che vede al momento i britannici condurre per 3-0.