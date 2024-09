Vandalismo a Roma raid contro le auto dei vigili urbani al Quarticciolo | chiesto l’intervento di Piantedosi

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 15 settembre 2024)la Polizia Locale diCapitale alscrivono al V Municipio e il ministro MatteoE’ allarmeai danni della Polizia Locale diCapitale. Da settimane itroverebbero forti problemi per monitorare l’area dele dei quartieri limitrofi, diventando vittime di veri e proprilemobili di servizio. Una situazione che starebbe interessando soprattutto gli agenti del V Gruppo Prenestino, coiche avrebbero osservato danni anche alle proprie utilitarie private.lemobili della Polizia diCapitale Come spiega Il Messaggero, la situazione si sta traducendo in un forte limite per operare tra le zone del, la Palmiro Togliatti e l’area dell’Alessandrino.