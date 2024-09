‘Teenage Dream’ Gen Z e Millennials insieme per una serata Amarcord sul lago di Como

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024), 15 settembre 2024 – Lo spettacolo più vitale del web è pronto a dare vita ad un finale esplosivo suldia Le Serre di Villa Erba di Cernobbio (area Galoppatoio). Teenage Dream, nato dalla mente creativa di Valentina Savi, torna questa sera per far ballare e cantare migliaia di ragazzi della Gen Z e altrettanti Millenials in un vero e proprio live show: una festa in continua evoluzione dove gli spettatori diventano protagonisti narranti – con testimonianze sulla pagina ufficiale Instagram - grazie ad un ledwall che proietta il testo dei brani in una sorta di musical-karaoke.