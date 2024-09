Spaziorientrata la navetta Crew Dragon

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 15 settembre 2024) 10.20 Missione compiuta per Polaris Dawn. Laè ammarata nel Golfo del Messico, al largo delle coste della Florida. Laè rientrata dopo un viaggio di 5 giorni nello spazio- record per la missione di privati- durante il quale si è spinta alla quota più elevata mai raggiunta da un veicolo spaziale.Per la prima volta astronauti non professionisti hanno compiuto una passeggiata nello spazio.A bordo, il miliardario Jared Isaacman, il pilota Kidd Poteet, Sarah Gillis e Anna Menon, di SpaceX.