Sorbillo | Briatore fa la pizza con lo schiacciapizza che è uno strumento elettrico è tipo crackers

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 15 settembre 2024): «fa lacon lo schiacciaunoper renderla sottile e croccante» Ginoha parlato nel corso della trasmissione “A Pranzo con Umberto Chiariello”, in onda su Radio Crc, radio partner del SSC Napoli, per commentare le parole di Flavioin vista dell’apertura del suo locale “Crazy” nella città di Napoli. Qui di seguito le sue parole. “Parole di? Non sono d’accordo con lui. La suaè più sottile della nostra poiché i suoiioli usano lo schiacciache è unoche va a schiacciare tutti gli alveoli dellarendendola sottile e croccante. Lanapoletana, invece, è morbida e facilmente manipolabile.di? E’ un’altra. Le pizze con l’impasto all’acqua sono un po’ stile “scrocchiarella”,