Sei persone arrestate per il fallito attentato contro Maduro gli USA negano

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 15 settembre 2024) Sabato il governo del Venezuela di Nicolásha annunciato di aver arrestato tre cittadini americani, due spagnoli e uno ceco, accusati di lavorare per un colpo di stato nel paese e di voler uccidere. Secondo quanto detto dal ministro dell’Interno Diosdado Cabello il piano sarebbe stato organizzato dalla CIA, l’agenzia di intelligence statunitense per l’estero: uno degli arrestati è un militare degli Stati Uniti, appartenente ai Navy Seals, le forze speciali d’élite della Marina. Il Dipartimento di stato americano ha smentito ogni coinvolgimento, definendo le accuse «totalmente false». Gli Stati Uniti respingono le accuse del Venezuela su un complotto per rimuovere il presidente Nicolas. Per il Dipartimento di Stato americano si tratta di ricostruzioni “categoricamente false”.