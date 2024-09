Processo Open Arms Salvini rilancia | non mollo E convoca d’urgenza la Lega I pm | Indebite pressioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Roma, 15 settembre 2024 – Giustizia e migranti, praticamente un rilancio identitario. Matteoringrazia il governo “per il sostegno”. Promette: “Arrendermi? Mai. Io non”. Il vicepremier leghista scatena la controffensiva dopo la richiesta della procura di Palermo di condannarlo a sei anni di carcere per sequestro di persona, per il ritardato sbarco, nell’agosto 2019, dei migranti salvati dalla Ong spagnola: “Un diniego consapevole e volontario che ha leso la libertà personale di 147 persone per nessuna apprezzabile ragione”, secondo la procuratrice Marzia Sabella. Così l’attuale ministro dei Trasporti – ma al Viminale nel governo Conte I –sui social l’appoggio ricevuto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal vicepremier Antonio Tajani.