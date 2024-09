Pranzo benefico a favore dell’associazione che avvicina la disabilità alle due ruote

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Undi beneficenza il cui ricavato sarà devoluto adi ‘’Di. Di.’ (Diversamente Disabili’), prima associazione in Italia ad impegnarsi nell’re o rire al mondo delle duepersone conche, a causa di varie difficoltà, non hanno mai avuto l’opportunità di farlo. A organizzarlo, domenica prossima 22 settembre, è Massimo Esposito, disabile a causa di un infortunio sul lavoro verificatosi nel 2020, che risiede a Giovecca, in collaborazione con il locale Circolo Arci (situato al civico 189 di via Bastia), che sarà anche la sede dell’iniziativa. A partire d10 di domenica prossima ci sarà un’esposizione di motostite per disabili, seguita da testimonianze di piloti professionisti e dala scopoin programma a mezzogiorno proponendo un menù romagnolo.