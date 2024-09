Nessun nemico a destra Giorgia Meloni abbraccia Bandecchi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 15 settembre 2024) Un’importante intesa politica è stata raggiunta tra il centroe Alternativa Popolare, il partito di Stefano, in vista delle prossime elezioni regionali in Liguria, Umbria e Emilia Romagna. L’accordo è stato ufficializzato in una nota congiunta dai responsabili dei principali partiti della coalizione: Giovanni Donzelli (Fratelli d’Italia), Francesco Battistoni (Forza Italia), Alessandro Colucci (Noi Moderati), Claudio Durigon (Lega), Antonio De Poli (Udc) e, coordinatore nazionale di Alternativa Popolare.Leggi anche: Open Arms, magistrati all’attacco. L’Anm: “Reazioni scomposte dal governo” «Grazie a questa intesa Ap porterà il proprio contributo alla coalizione per le prossime elezioni regionali», hanno dichiarato i rappresentanti delle forze politiche.