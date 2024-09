Napoli tutti i bidelli in malattia | a Pianura chiusa scuola d’infanzia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 15 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoin, contemporaneamente. E almeno per domani niente lezioni allaPistelli, nel quartiere. A darne notizia è il Comune di, con una nota inviata a presidente e consiglieri della Municipalità 9. L’amministrazione annuncia “disservizi”, comunicando l’assenza perdei dipendenti dellaServizi. La partecipata comunale fornisce infatti il personale all’istituto di corso Duca D’Aosta, con funzione di collaboratori scolastici. Sfortuna, si dirà. Il forfait in blocco deiimpedisce, così, di assicurare lo svolgimento della attività didattiche per il 16 settembre. E comunque fino al rientro dei dipendenti in servizio. I genitori dei bambini sono stati avvisati dalla responsabile del 9° circolo didattico comunale.