Monza-Inter le probabili formazioni | Inzaghi riparte da una certezza – TS

(Di domenica 15 settembre 2024)sarà l’ultima sfida di oggi domenica 15 settembre in Serie A: queste ledel tecnico nerazzurro Simonee di quello dei brianzoli Alessandro Nesta. LA SFIDA –sarà Alessandro Nesta contro Simone, lo scontro tra due ex compagni di squadra alla Lazio. Per l’occasione, il tecnico piacentino dovrebbe optare per un turnover “misurato“, con l’obiettivo di far riposare a dovere alcuni uomini in vista delle successive sfide contro il Manchester City, in Champions League, e il Milan, in Serie A. La prima “settimana di fuoco” di questa stagione dei nerazzurri sta per iniziare. I meneghini non intendono farsi trovare impreparati.