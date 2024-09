Marchegiani esalta Meret | È il migliore in Italia nella tecnica di parata anche superiore a Donnarumma

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 15 settembre 2024) L’ex portiere della Lazio e commentatore di Sky Sport sottolinea il valore di Alex, nonostante le continue critiche. Luca, ex portiere di Lazio e Nazionalena, ha recentemente lodato Alex, estremo difensore del Napoli, con parole di grande apprezzamento per le sue prestazioni sul campo. L’ex calciatore, ora opinionista di Sky Sport, ha sottolineato che, a suo avviso,eccelledi, superando addirittura Gianluigi. Durante un’analisi su Sky Calcio Club,ha evidenziato come la prestazione dicontro il Cagliari abbia confermato le sue qualità tecniche superiori. “Alex ha offerto un’ottima prestazione, e questo non è certo un caso isolato,” ha dichiarato