Maltempo tempesta Boris si abbatte sull’Europa | almeno 6 morti

(Di domenica 15 settembre 2024) Una serie di piogge torrenziali si standocentrale e orientale a causa del passaggio della devastante. Le inondazioni, che hanno colpito diverse nazioni, hanno già causato migliaia di evacuazioni e danni catastrofici. Il bilancio delle vittime continua a crescere: dopo la morte di quattro persone in Romania, oggi si sono aggiunti altri due decessi, uno in Polonia, dove una persona è annegata, e un vigile del fuoco in Austria. Inoltre, quattro persone risultano disperse nella Repubblica Ceca. Le immagini provenienti dalle zone colpite mostrano uno scenario apocalittico: interi quartieri allagati, strade sommerse e residenti che si spostano con l’acqua fino alle spalle, come visto in Romania. Per arginare l’innalzamento delle acque, sono state costruite dighe di sabbia, mentre in Polonia alcune persone sono state costrette a rifugiarsi in una scuola.