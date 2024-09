Malattie rare Bellucci | Giornata della Sla per dare contributo alla ricerca

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 15 settembre 2024) (Adnkronos) – "Le associazioni sono fondamentali per non far sentire le persone sole: nessuno deve sentirsi solo, nessuno deve rimanere indietro". Così Maria Teresa, viceministro del Lavoro e delle politiche sociali in occasione dell'illuminazione in verde di Palazzo Chigi e di altri monumenti e Comuni per lanazionaleSla, sclerosi laterale amiotrofica, L'articolo: “Sla per” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.