Liga 2024 2025 | tris Atletico Madrid sul derelitto Valencia

(Di domenica 15 settembre 2024) L’non stecca e batte ilcon un secco 3-0 al Metropolitano nella sfida della quinta giornata della. Nel primo tempo è il nuovo acquisto Gallagher ad aprire le danze poco prima dell’intervallo, a inizio ripresa è il solito Griezmann a trovare il raddoppio. La partita non è mai in discussione per i colchoneros, che gestiscono bene il doppio vantaggio e rischiano poco o nulla. I pipistrelli non si fanno vedere più di tanto e così subiscono persino ilin pieno recupero con il sigillo di un altro giocatore arrivato dalla Premier League, vale a dire l’argentino campione del mondo ed ex Manchester City Julian Alvarez.