Identificato piromane in provincia di Latina | è un volontario della Protezione Civile…

(Di domenica 15 settembre 2024) UnCivile di Sabaudia è stato denunciato per incendio doloso e distruzione di bellezze naturali, dopo essere stato sorpreso a innescare i roghi che avrebbe dovuto spegnere. Il 28 agosto scorso, una telecamera lo ha ripreso mentre, in sella alla sua bicicletta elettrica, appiccava due incendi che hanno devastato circa 8.000 metri quadri di bosco nel Parco Nazionale del Circeo. La confessione e l’arresto Come riportato dai colleghi de Il Messaggerol’uomo, di circa 40 anni, è stato individuato dai Carabinieri e raggiunto tre giorni dopo l’incendio mentre cenava con amici in un ristorante. Invitato in caserma, ha confessato: “Avevo bevuto, non so perché l’ho fatto, è un periodo difficile per me”. Nonostante la confessione, l’indagine è ancora in corso e potrebbe rivelare ulteriori dettagli.