I giovanissimi sui pedali Corsa in memoria di Paolo Rivi

(Di domenica 15 settembre 2024) Le promesse del ciclismo di scena a Corticella nel "Trofeo Conad" intitolato alladi. Dopo la parentesi dello scorso anno a Scandiano in occasione del passaggio del Giro d’Italia, la Ciclistica 2000 Litokol ritorna ad organizzare la propriavalida per la categoria, ricordando colui che, insieme a tanti appassionati, fondò la società ormai 38 anni fa, col figlio Ruggero che oggi la presiede. Si comincia alle 13,30 col ritrovo al bar Pino Verde, mentre alle 15 via ala gara dei PG, bimbe e bimbi nate dal 2018 in avanti. Dopodiché si procederà con le gare in ordine crescente: i G1 (2 giri, 2.3 km) i G2 (3,45 km), i G3 (4,6 km), i G4 (6,9 km), i G5 (10,35 km) e i G6 (14,95 km, ripetendo 13 volte il percorso).