Follia a Torino auto da rally piomba sulla folla

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 15 settembre 2024) Durante l’esibizione di una Lancia Delta in Piazza San Carlo a, organizzata nell’ambito del Salone dell’, un grave incidente ha scosso il pubblico presente. All’altezza di via Santa Teresa, il conducente del veicolo daha perso il controllo dell’, che è finita tra la, provocando momenti di panico.Leggi anche: Ritrovato il corpo di Antonino D’Amico: la tragedia del giovane travolto dalle onde a Terrasini Secondo i primi bilanci forniti dallerità, quindici persone sono rimaste ferite. Di queste, cinque sono state trasportate in ospedale con lesioni lievi, mentre gli altri hanno riportato contusioni di minore entità e sono stati medicati sul posto. La polizia municipale, intervenuta immediatamente, ha iniziato a indagaredinamica dell’incidente.