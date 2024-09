Era meglio fare subito le gare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Guido Gargiulo del Bagno Florida è molto amareggiato per la situazione che si è determinata nel settore: "Viviamo con la sensazione di vedere prolungata la nostra agonia di tre anni e vi giuro che lavorare così non è bello. Ci manca l’entusiasmo e ci sentiamo storditi, come un pugile che ha preso il colpo del ko, con il governo italiano che non ci ha aiutato, ma ha allungato soltanto il nostro conto alla rovescia. Ci sono tanti pensieri e tante proposte, ma alla fine dovremo impegnarci per riprenderci le nostre aziende, con la certezza di avere costi di gestione decisamente più alti. Per evitare l’agonia forse eraandarea bando e investire".