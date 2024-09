Egitto si ribalta un bus | 47 feriti dei quali 9 turisti italiani

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 15 settembre 2024) Un grave incidente stradale avvenuto ieri inha coinvolto un autobusco, provocando il ferimento di 43 persone, tra cui nove cittadini. L’incidente si è verificato a circa 100 chilometri dal Cairo, sulla strada che collega la capitale egiziana con la provincia di Suez. Secondo le fonti mediche e di polizia locali, l’autobus proveniva dalla popolare localitÃca di Sharm el Sheikh e stava trasportandodi varie nazionalità . Oltre agli, tra isi contano anche 21 russi, 11 turchi, due britannici e quattro cittadini egiziani, tra cui due guideche locali, il conducente del mezzo e un assistente. Nessuno deisembra essere in condizioni gravi, anche se tutti sono stati trasportati al Suez Medical Complex per ricevere cure mediche immediate.