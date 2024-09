Ecco quando i 5S esultavano per il fermo alle Ong | figuraccia su Open Arms

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Oggi strepitano in ogni dove sognando Matteo Salvini ai ceppi. Eppureerano al governo con lui marciavano allineati e coperti gridando «porti chiusi! porti chiusi!». Ovviamente parliamo dei grillini, i camaleonti della politica moderna. Un movimento che al confronto Agostino De Pretis, inventore del “trasformismo politico”, era un dilettante. L'avversione dei Cinquestelle verso le Ong e l'immigrazione incontrollata non risale agli annidi governo, ma è addirittura precedente al Conte uno e ai decreti sicurezza. Già nel 2017 (un anno prima di andare al governo con la Lega) Luigi Di Maio tuonava contro quelli che lui per primo chiamò «Taxi del mare». Sentitelo: «C'è il procuratore di Catania che ha lanciato un allarme e ci sta dicendo che c'è il rischio che stiamo traghettando dei terroristi.