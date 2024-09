Drammatico schianto in pista morto Luca Salvadori | fatale un incidente al primo giro

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 15 settembre 2024) Dramma sul circuito di Frohburg Dreieck, in Germania, il pilota italiano 32enne èin un. A causare lomortale un contatto con un altro pilota nelle primissime battute delle prove. La situazione è apparsa subito grave, trasportato in ospedale èpoco dopo. Sotto choc il mondo del motociclismo e i fan del pilota, increduli e sotto choc. “Ditemi che è uno scherzo”, si legge su X. “Non può essere vero”. >> “Sta male”. Verissimo, Beatrice Luzzi in lacrime: la confessione choc poco prima del Grande Fratello “Non commento mai in vita mia, ma quando il telecronista sky ha detto quelle parole il mio cuore ha avuto un crack Non riesco a crederci con le lacrime Riposa in pace campione”.