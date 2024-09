Desio paracadutista precipita dopo il lancio e si schianta in un campo | è grave Cancellata la Festa dello sport

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024)(Monza e Brianza), 15 settembre 2024 – C’erano centinaia di persone nelcentrale del centroivo didurante la. Erano previsti tre lanci con quattro paracadutisti. L'incidente si è verificato durante il primo:che i tre amici-colleghi erano atterrati correttamente, come da programma, è toccato a lui. Durante il volo, però, a un certo punto si è spostato improvvisamente verso un, a nord, adiacente, ed è rovinosamente planato a terrandosi sul terreno. Laarrivata al suo decimo anno, organizzata dalla sezione didell'Associazione nazionale paracadutisti d’Italia, è stata così funestata da unincidente che non si era mai verificato prima d’ora. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione.