De Vrij | Delusi per il risultato Fatica a trovare il gol! Bravo Monza

CONFERENZA DEPOST PARTITA-INTER Perché non si è vista la vera Inter secondo te? C'è tantaone per la partita di oggi. Non abbiamo vinto perché non siamo riusciti a sfruttare le occasioni nel primo tempo. Abbiamo fattogli spazi, loro si sono chiusi. Non era facile, però dobbiamo cercare di alzare i ritmi Come arriva la squadra nella doppia sfida contro Manchester City e Milan? Guardiamo una partita alla volta. Abbiamo pensato alla partita di oggi, da domani pensiamo al Manchester City che lo conosciamo tutti. Andremo lì con fiducia cercando di fare un'ottima prestazione. Sono tante le squadre che contro l'Inter si chiudono dietro.