Dany Mota | Contento del gol Alla fine ci prendiamo questo punto!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 15 settembre 2024)ha parlato al termine dell’incontro tra Monza e Inter, terminato per 1-1 anche graziesua rete del momentaneo vantaggio dei brianzoli. LE DICHIARAZIONI – Cosìa DAZN nel post-partita di Monza-Inter: «Gol è venuto spontaneo. Sonodi aiutare la squadra, dispiace per il gol subito ma ci. Sapevamo quant’era difficile questa partita. Speriamo di segnare tanti gol, sicuramente più dello scorso anno. Anche la squadra vuole fare meglio della scorsa stagione». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «del gol.ci!») © Inter-News.it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati