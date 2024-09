Atalanta-Fiorentina programma e telecronisti Dazn Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) Ile isudi, match valido per la quarta giornata della. Due sconfitte consecutive non lasciano tranquillo Gasperini e la Dea deve tornare alla vittoria, cosa che manca fin qui ai viola che hanno pareggiato tutte e tre le partite giocate fin qui in campionato. Al Gewiss Stadium, dunque, c’è in palio tantissimo ed è vietato sbagliare. Chi vincerà ? Fischio d’inizio alle ore 15 di domenica 15 settembre. IDIsarà visibile sucon la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Fabio Bazzani.SportFace.