A San Marino si torna in classe Pronta la stretta sugli smartphone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) I topi alla scuola elementare di Borgo, l’inverno demografico da ’combattere’ e l’utilizzo del cellulare in. Un nuovo anno scolastico è alle porte e il segretario di Stato all’Istruzione Teodoro Lonfernini è già sceso in campo, o meglio entrato in, per toccare con mano la situazione sul Titano. Mercoledì gli studenti di San, dai più piccoli dell’asilo fino ai più grandi delle scuole superiori, dichiareranno ufficialmente concluse le vacanze estive. È tempo di rire sui banchi. Fino all’11 giugno del prossimo anno, fatta eccezione per la scuola dell’infanzia che chiuderà i battenti il 18. Con i fari puntati sulla scuola elementare di Borgo. "Che avrà inizio regolarmente mercoledì – assicura il Segretario Lonfernini – La situazione si sta normalizzando. Intanto, per i primi giorni è stato riorganizzato il servizio mensa.